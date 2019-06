Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Aktionstag "Fahrrad und Pedelec" auch im EN-Kreis

Am Montag fand der landesweite Aktionstag "Fahrrad und Pedelec" statt mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit von Radfahrern zu erhöhen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis waren daher mehrere Beamte im Einsatz, um Fahrradkontrollen durchzuführen. Trotz des zunächst sehr schlechten Wetters wurden zahlreiche Beratungsgespräche geführt, Fahrräder und Pedelecs kontrolliert und Mängel - soweit vorhanden - beanstandet. Ab Mittags wurde zusätzlich ein Info-Stand in Herdecke am Hengsteysee aufgebaut. Auch Herr Landrat Olaf Schade ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit den eingesetzten Polizeibeamten Gespräche mit interessierten Radfahrern zu führen und Tipps zum sichereren Umgang mit dem Fahrrad weiterzugeben. Insgesamt wurden über 50 Fahrräder und fast 30 Pedelecs kontrolliert, 25 Verstöße wurden festgestellt und entsprechend geahndet.

