Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Schwerer Verkehrsunfall auf der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

Am Montag fuhr ein 54-jähriger Gevelsberger mit seinem Ford Transit auf der Hagener Straße in Richtung Hagen. In Höhe An der Drehbank bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Audi verkehrsbedingt bremsen musste. Ungebremst fuhr der Gevelsberger auf den Audi eines 41 jährigen Gevelsbergers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Mast eines Verkehrszeichens gedrückt. Der 41-Jährige sowie der ebenfalls in dem Audi sitzende 5-Jährige Junge werden schwer verletzt. Sie werden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell