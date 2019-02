Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierte Frau begeht Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Freitag, 08. Februar 2019 um 18:50 Uhr, befuhr eine 42jährige Frau aus Rheda- Wiedenbrück mit ihrem Pkw, Ford Fiesta, die Schlossstraße in Richtung Wilhelmstraße. In Höhe der Schulte-Mönting-Straße fuhr die 42jährige Frau über eine dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte sie ein Verkehrszeichen, welches vom Standmast gerissen wurde und auf die Motorhaube eines entgegenkommenden Pkw geschleudert wurde. Anschließend entfernte sich die Fiesta- Fahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde auch die Halteranschrift des verursachenden Fahrzeugs aufgesucht. Dort wurde die 42jährige Fahrerin angetroffen. Da sie alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3850,00 Euro.

