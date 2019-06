Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ennepeta (ots)

Am Dienstagabend fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem Gehweg an der Königsfelder Straße in Richtung Wuppermannstraße. In Höhe der Bushaltestelle Oderstraße stürzte er nach Zeugenaussagen ohne Fremdeinwirkung. Das Fahrrad überschlug sich mehrmals und kam auf dem Gehweg zum Stillstand. Zeugen verständigten die Rettungskräfte und kümmerten sich bis zu deren Eintreffen um den Verletzten. Der 31-Jährige erlitt eine schwere Handverletzung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

