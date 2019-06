Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Wuppertaler mit seinem BMW auf der Markgrafenstraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung wollte er auf der Fahrbahn der Hauptstraße wenden, um wieder zurück in die Markgrafenstraße zu fahren. Hierbei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Schwelmer auf seinem Leichtkraftrad. Dieser versuchte noch einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell