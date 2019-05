Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 26-Jähriger tot in Wohnhaus aufgefunden

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Mittwochabend (29.05.2019) kurz vor Mitternacht fanden Zeugen einen 26-jährigen Landsmann somalischer Herkunft tot in dem allein von ihm bewohnten Wohnhaus in der Stader Straße in Otterndorf und alarmierten die Polizei. Der junge Mann wurde offenkundig Opfer einer Gewalttat. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes und bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochabend (28.05.-29.05.2019) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 04721 / 5730 zu melden.

