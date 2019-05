POL-CUX: Nachtragspressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28. Mai 2019 - 20-Jähriger stirbt bei Verladearbeiten

Polizeiinspektion Cuxhaven

Nachtragspressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28. Mai 2019

20-Jähriger stirbt bei Verladearbeiten

Cuxhaven. Am Dienstagvormittag, den 28. Mai 2019, gegen 09.00 Uhr erlitt ein 20-jähriger Arbeiter aus Geestland auf dem Gelände eines Auto-Terminals in der Osterhöftstraße in Cuxhaven tödliche Verletzungen, als ein Autozug mit Pkw beladen wurde, und er zwischen die beiden Ladeflächen des Güterwaggons geriet. Die Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Weshalb sich die obere Ladefläche plötzlich herabsenkte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet.

