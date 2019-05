Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kompressor entwendet + Spendendose aus Imbiss entwendet

Cuxhaven (ots)

Kompressor entwendet

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagfrüh (23.05.-28.05.2019) entwendete jemand einen Anhängerkompressor, den eine Straßenbaufirma derzeit für Fahrbahnsanierungen benötigt. Der Kompressor der Marke Kaeser hat einen Wert in Höhe von etwa 30.000 Euro. Er stand auf dem Parkplatz eines Sportplatzes an der Straße "Am Lagerfeld". Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem Verbleib des Kompressors machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Spendendose aus Imbiss entwendet

Geestland. In der Nacht zu Montag drang jemand gegen 3 Uhr in einen Imbiss in der Gröpelinger Straße in Bad Bederkesa ein, nachdem zuvor die Verglasung der Eingangstür mit einem Gullydeckel eingeworfen wurde. Aus dem Imbiss wurde eine Spendendose entwendet. Zeugen beobachteten eine vom Tatort flüchtende Person. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

