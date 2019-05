Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Lintig Verkehrsunfall: PKW gegen Baum

Cuxhaven (ots)

Am Samstag gegen 07.15 Uhr befuhr ein 75jähriger Mann aus Stade mit seinem Pkw die L119 von Lintig nach Meckelstedt. Aus derzeit unbekannter Ursache kommt das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort frontal mit einem Baum.

Am Unfallort eingetroffene Ersthelfer befreiten den Fahrzeugführer aus dem Fahrzueg. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro

Reckermann PHK

Polizeiinspektion Cuxhaven

