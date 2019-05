Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Kulturbistro + 76-Jähriger fährt auf parkenden Wagen auf

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Kulturbistro

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (22.05.2019) und Donnerstagfrüh (23.05.2019) brachen eine oder mehrere noch unbekannte Person(en) eine rückwärtige Terrassentür auf und gelangte(n) so in die Räume des Kulturbistros in der Wernerstraße. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen vermutlich nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt dennoch etwa 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

++++

76-Jähriger fährt auf parkenden Wagen auf

Cuxhaven. Leicht verletzt wurde ein 76-jähriger Renault-Fahrer aus Cuxhaven, als er am Donnerstag (23.05.2019) gegen 13:45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in der Nordheimstraße gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Kia stieß. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 7.500 Euro. Der Senior vermutet einen plötzlich aufgetretenen technischen Mangel an seinem Fahrzeug.

