POL-CUX: Mehrere Tageswohnungseinbrüche in Otterndorf, Altenbruch und Cadenberge

Cuxhaven

Am gestrigen Dienstag (21.05.2019) brachen noch unbekannte Täter vormittags in drei Wohnhäuser in Otterndorf ein. In der Zeit von ca. 7 Uhr bis 14 Uhr brachen sie Terrassentüren auf und gelangten so in zwei Reihenhäuser im Ahornweg. Die Häuser wurden durchsucht und u.a. Schmuck, Uhren und ein Laptop entwendet. Zu einer weiteren Tat kam es im Zeitraum zwischen 8:45 Uhr und 12 Uhr in der Erna-Kayser-Straße in Otterndorf. Hier drangen die Täter ebenfalls durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Sie entkamen mit Schmuck und Unterhaltungselektronik. In Altenbruch kam es zwischen 8:50 Uhr und 12 Uhr zu einem Einbruch im Peter-Wruck-Weg. Hier hebelten die unbekannten Täter zunächst erfolglos an zwei Fenstern und gelangten schließlich durch eine Nebeneingangstür in das Haus. Zu etwaigem Stehlgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr brachen Unbekannte ebenfalls am Dienstag ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus im Bussardweg in Cadenberge. Entwendet wurden u.a. Schmuck, Uhren und vorgefundenes Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der näheren Umgebung der Tatorte machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

