POL-CUX: Polizei verhaftet mutmaßlichen Serieneinbrecher

Cuxhaven. Am Dienstag vollstreckten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven in einer Wohnung im Ortsteil Sahlenburg einen Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Stade beim zuständigen Amtsgericht gegen einen 32-Jährigen aus Cuxhaven erwirkt hat. Der Mann wird verdächtigt, im Zeitraum zwischen Januar und April in fünf Wohnungen und einen Kindergarten in Cuxhaven eingebrochen zu sein. Dabei soll er es insbesondere auf Schmuck und elektronische Geräte abgesehen haben. Wohnungsdurchsuchungen führten zum Auffinden von Beweismitteln. Der Beschuldigte befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

