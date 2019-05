Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 41-jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ruppertsweiler (ots)

Am Sonntag, den 19.05.19 gegen 17:45 Uhr befuhr eine 41-jährige Kia Fahrerin die Lemberger Straße in Ruppertsweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa. Die Unfallfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide PKW wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro.

