Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in Schnellimbiss

Zweibrücken (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet in der Nacht zum 19.05.2019 die Fritteuse eines Schnellimbisses in der Zweibrücker Innenstadt in Brand, was teilweise weiteres Inventar der Industrieküche beschädigte. Die verständigte Feuerwehr konnten den Brand schnell ablöschen. Verletzt wurde niemand. Es wird von einem Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich ausgegangen.

