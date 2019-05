POL-PDPS: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Am 18.05.2019 gegen 16:00 Uhr kontrollierte der Sicherheitsdienst des Outletcenters in Zweibrücken drei verdächtige Personen, wobei sich zwei davon unmittelbar der Kontrolle durch Flucht entzogen. Da bei der Kontrolle des 28-jährigen Mannes aktuelles Diebesgut aufgefunden werden konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Bei einer Nachschau im Fahrzeug des Ladendiebes konnte weiteres Diebessgut im mittleren vierstelligen Bereich sowie Hinweise, die zur Feststellung der Identität der beiden flüchtenden Dieben führten, aufgefunden werden. Zudem führten diese präparierte Utensilien mit sich, was zur Überwindung des Diebstahlschutzes dient. Da der 28-jährige Mann ebenfalls wie die zwei flüchtigen Mittäter (13 und 26 Jahre) keinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde dieser erst nach Erbringung einer Sicherheitsleistung entlassen.

