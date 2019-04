Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Jülich (ots)

Am Osterwochenende suchte ein bislang unbekannter Einbrecher eine Kindertagesstätte in Selgersdorf auf. Er entwendet Bargeld und konnte entkommen.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11:00 Uhr am Sonntagmorgen und 06:45 Uhr am Dienstag. Der Unbekannte war über einen Zaun auf das Grundstück an der Altenburger Straße geklettert und hatte zunächst einen Bewegungsmelder demoliert, um sich anschließend an einem Fenster zu schaffen machen zu können. Er hebelte dieses auf und stieg in das Gebäude ein. Bei seiner Suche nach verwertbarem Diebesgut entdeckte er Geld, welches er an sich nahm.

Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung entsandt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell