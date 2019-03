Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht im Brenderweg in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17.03.19, 22.00 Uhr und Montag, 11.25 Uhr, kam es vor dem Anwesen Brenderweg 146 zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden an dem geschädigten Pkw entstand. Der Verursacher flüchtete. Der Pkw war dort in einer Parklücke in Querstellung geparkt. Als der Eigentümer am Montag mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, sackte sein Fahrzeug plötzlich vorn rechts ab. Er schaute sich den Schaden an und bemerkte, dass offensichtlich die Radaufhängung gebrochen war. Weiterhin war der vordere rechte Kotflügel beschädigt. (Schadenshöhe rund 2000 Euro). Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

