Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei ermittelt nach Umweltstraftat + Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Polizei ermittelt nach Umweltstraftat

Schiffdorf. Am Vormittag des 24. Mai 2019 wurde im Klärwerk Schiffdorf festgestellt, dass eine unbekannte aber nicht geringe Menge Öl, vermutet wird Mineralöl, aus dem Bereich Bramel dort angelangt ist. Die weiteren Überprüfungen durch Gemeinde und Polizei Schiffdorf ergab, dass das Öl aus einem Brameler Haushalt in den Abwasserkanal geleitet worden sein muss. Durch das Abpumpen bzw. Entsorgen entstanden Kosten in Höhe von ca. 5.000 Euro. Hinweise zur Aufklärung dieser Umweltstraftat nimmt die Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706 / 9480 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hemmoor. Ein 18-jähriger Einwohner aus der Samtgemeinde Hadeln befuhr am Sonntagnachmittag mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Anhänger die B 73 und die Lindenstraße in Hemmoor. Dort wurde er von Beamten des Polizeikommissariats Hemmoor kontrolliert. Auf dem nicht zugelassenen Anhänger transportierte der Heranwachsende mehrere Paletten mit Getränken. Da es sich hier eindeutig nicht um einen landwirtschaftlichen Transport handelte, beging der junge Mann gleich mehrere Straftaten. Der Anhänger hätte zugelassen, versteuert und versichert sein müssen. Der vorgelegte Führerschein der Klasse T ist begrenzt auf landwirtschaftliche Fahrten. Aufgrund der Größe der Zugmaschine fuhr der junge Mann somit ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

