POL-F: 181210 - 1217 Frankfurt-Höchst: Kiosk überfallen

Frankfurt (ots) - (ka) Am frühen Samstagabend überfielen zwei unbekannte Männer einen Kiosk in der Kurmainzer Straße und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Gegen 19.00 Uhr bedrohte einer der Männer den Mitarbeiter des Kiosks mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Dieser kam der Aufforderung nach, öffnete die Kasse, aus welcher der Mann etwa 500 Euro Bargeld nahm und an seinen Komplizen übergab. Nachdem die Räuber noch mehrere Zigarettenpäckchen mitnahmen, suchten sie das Weite.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: Männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkle Jacke, blaue Jeans, helle Sneaker, dunkles Tuch oder dunkler Schal mit hellen Streifen vor dem Mund, dunkle Kapuze, dunkle Handschuhe mit heller Applikation, dunkle Schusswaffe.

2. Tatverdächtiger: Männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Statur, dunkle, nach hinten gegelte Haare, dunkle Jacke mit gelber Applikation im Bereich des linken Oberarms, dunkles Tuch mit hellen Streifen vor dem Mund, blaue Jeans, dunkle Sneaker mit rötlicher Verse, dunkle Handschuhe mit heller Applikation.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

