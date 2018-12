POL-F: 181210 - 1214 Frankfurt-Innenstadt: 21-Jähriger ausgeraubt

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Nacht (09. Dezember 2018) wurde ein 21-jähriger Mann an der U-Bahn-Station "Willy-Brandt-Platz" tätlich angegangen und ausgeraubt. Der Täter ergriff die Flucht.

Gegen 23.10 Uhr stand der 21-Jährige an der Haltestelle "Willy-Brandt-Platz" am Gleis und wartete auf die U-Bahn. Plötzlich näherte sich ihm ein unbekannter junger Mann, welcher ihm unvermittelt ins Gesicht schlug, um ihm anschließend sein Smartphone und Bargeld zu entwenden. Anschließend zog der Täter den 21-Jährigen mit in die U4, wo er ihn bedrohte. Zeugen eilten dem Opfer zur Hilfe, so dass der Täter an der Haltestelle "Konstablerwache" ausstieg und die Flucht ergriff.

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, welche möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden darum gebeten sich unter der Telefonnummer 069-75551499 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell