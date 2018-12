POL-NOM: Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Uslar (ots) - USLAR-SCHLARPE (js) Zwischen dem 05.12.18, 19.00 Uhr, und dem 07.12.18, 17.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Dorfgemeinschaftshaus in Schlarpe ein. Dort wurden Behältnisse durchsucht und ca. 50 EUR Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

