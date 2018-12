POL-NOM: Kalefeld - Beschädigter Stromverteilerkasten

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld - Am Wochenende stellte ein Spaziergänger Beschädigungen an einem Stromverteilerkasten in der Straße Am Budenkamp fest. Der Kasten war zerkratzt und mittig gebrochen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation in Echte unter Tel. 05553/2807

