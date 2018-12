POL-NOM: Ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigt und abgehauen

Einbeck (ots) - Einbeck, Mühlenbergstraße, 07.12.2018, 05:30-12:30 Uhr

Einbeck(mü) Ein 24-jähriger Einbecker hatte seinen Pkw am Morgen ordnungsgemäß in der Mühlenbergstraße abgestellt. Ein Nachbar machte ihn später darauf aufmerksam, dass sein Pkw beschädigt wurde. Daraufhin wurde der Vorfall der Einbecker Polizei gemeldet. Diese stellte fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer vermutl. beim Vorbeifahren den Pkw des 24-jährigen beschädigt hatte. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Einbeck in Verbindung zu setzen.

