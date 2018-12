POL-NOM: Vorfahrt nicth beachtet und Unfall verursacht

Einbeck (ots) - Einbeck(mü) Am Samstag, 08.12.18, wurde die Polizei Einbeck um 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Grimsehlstraße gerufen. An der Kreuzung zur Kapellenstraße hatte eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Dassel die Vorfahrt eines 38-jährigen Einbeckers nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 1800 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Ampelanlage nicht in eingeschaltet, die Vorfahrtsregelung erfolgte durch die Verkehrszeichen.

