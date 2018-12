POL-NOM: Schornsteinbrand

Einbeck (ots) - Einbeck, Maschenstraße, 09.12.2018, 01:20 Uhr

Einbeck(mü) Durch aufmerksame Fußgänger wurde in den frühen Morgenstunden eine starke Rauchentwicklung in der Maschenstraße gemeldet. Die schnell vor Ort gewesene Feuerwehr Einbeck konnte in Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger aber schnell Entwarnung geben. Es war ein Brand in einen Schornstein entstanden, der allerdings keine Schäden verursacht hatte. Die Bewohner des Hauses wurden glücklicherwiese nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell