POL-NOM: Diebstahl einer Handtasche aus PKW

Uslar (ots) - USLAR (js) Am Sonntag, dem 09.12.18, zwischen 18.30 und 18.40 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen PKW, der in der Bahnhofstraße in Uslar vor dem Familienzentrum abgestellt war, eine Handtasche mit Inhalt entwendet. Der bisher unbekannte Täter entnahm die Geldbörse , in der sich ca. 40 EUR Bargeld und diverse Papiere befanden, und warf anschließend die Handtasche in unmittelbarer Nähe in ein Gebüsch. Dort wurde die Tasche von der Geschädigten aufgefunden. Es entstand ein Schaden von ca. 80 EUR. Zeugen, die verdächtige Personen an dem PKW vor dem Familienzentrum gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000 in Verbindung zu setzen.

