Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fahrradunfall am Schiffwinkel

Herdecke (ots)

Am Mittwochmittag war ein 78-jähriger Herdecker mit seinem Pedelec auf der Straße Am Schiffwinkel in Richtung Hengsteyseestraße unterwegs. Nach Zeugenaussagen geriet er mit einem Reifen in die auf der Fahrbahn eingelassenen Schienen, verlor die Kontrolle und stürzte. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

