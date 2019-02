Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruch

Diez (ots)

Am Freitag, den 08.Februar, kam es in der Straße "Zum Wasserwäldchen" in Diez in der Zeit von 14:45 Uhr bis 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch brachiales Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentüre Zugang zum Haus und durchsuchten in der Folge sämtliche Wohnräume. Entwendet wurden eine Uhr sowie eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch in den Tagen vor der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.

