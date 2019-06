Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Schwelm (ots)

Am 07.06.2019, um 19:45 Uhr, befährt ein 20-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw, Fiat 500, die Beyenburger Straße in Fahrtrichtung Wuppertal. Im Pkw befinden sich noch drei weitere Insassen. Aus ungeklärter Ursache kommt der Wuppertaler in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Hierbei stößt der Pkw gegen zwei weitere, am Fahrbahnrand abgeparkte, Pkw sowie ein Baum. Der Pkw des Wuppertalers muss abgeschleppt werden. Alle vier Personen werden leicht verletzt mittels RTW dem Helios Klinikum in Schwelm zugeführt. Die Beyenburger Straße wird während der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 25.000 Euro.

