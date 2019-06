Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Königstraße 15.6.2019, 05.30 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Mehrere Personen gerieten in Streit. Drei Personen schlugen am 15.6.2019, gegen 05.30 Uhr in der Landauer Königstraße auf einen 32-jährigen Geschädigten ein. Dieser musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst transportiert werden. Bei den Tatverdächtigen wurde 2,37 und 1,33 Promille per Atemalkoholtestgerät ermittelt. Nach Feststellung der Personalien wurde Platzverweise erteilt. Weitere Ermittlungen stehen noch aus.

