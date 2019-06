Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Linkskurve touchiert und geflüchtet

Oberotterbach (ots)

Am Sonntag, 16.06.19, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Passat die L545 von Bad Bergzabern in Richtung Steinfeld. In einer Linkskurve kam ein bislang unbekannter silberfarbener Pkw Mercedes, älteres Baujahr, entgegen. Beim Durchfahren der Kurve kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bad Bergzabern fort, ohne um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000.- Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen bittet die Polizei unter Telefon 06343-93340 oder per email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

