POL-RT: Einbrüche, teils mit Festnahme; Verkehrsunfälle (Zeugenaufruf); Raub (Zeugenaufruf); Jugendliche nach Sturz schwer verletzt

Betzingen (RT): Einbrecher flüchtet ohne Beute

Nach einem Einbruch in die Räume einer Bar in der Straße Im Dorf ist ein Einbrecher am frühen Montagmorgen, gegen vier Uhr, ohne Beute geflüchtet. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangte der Täter ins Gebäude. Versuche, in den Gastraum zu gelangen, scheiterten aber. Der von ihm ausgelöste, akustische Alarm schlug den Eindringling vermutlich endgültig in die Flucht. Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Sofortfahndung blieb bislang erfolglos. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (ak)

Pfullingen (RT): Kind mit Radfahrer kollidiert

Ein neunjähriger Junge ist am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in der Bollstraße auf die Fahrbahn gerannt und mit einem vorbeifahrenden Radfahrer kollidiert. Der Bub hatte zuvor mit zwei weiteren Kindern auf einem Spielplatz und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor den dortigen Wohngebäuden "Räuber und Gendarm" gespielt. Plötzlich rannte der Junge hinter einem der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw auf die Straße. Ein 65-jähriger Radfahrer, der vom Radweg aus Richtung Schulstraße kommend auf der Bollstraße in Richtung Zeilstraße unterwegs war, hatte keine Möglichkeit mehr, eine Kollision zu verhindern und erfasste das Kind mit dem Rad. Beide Beteiligte stürzten auf die Fahrbahn. Während der Junge nur leicht am Arm verletzt wurde, zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur vorerst ambulanten Behandlung in eine Klinik. (ak)

Bad Urach (RT): Heftig aufgefahren

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Samstagmittag auf der B 28 kurz vor Bad Urach ereignet hat. Eine 34-jährige Rottenburgerin war gegen 12.40 Uhr mit ihrem Dacia Logan auf der Bundesstraße von Dettingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass sich der Verkehr vor ihr am Ortsbeginn Bad Urach zurückstaute. Nahezu ungebremst krachte sie ins Heck eines vor ihr abbremsenden Seat Leon. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen davor stehenden VW Golf aufgeschoben. Die Unfallverursacherin und zwei Mitfahrerinnen im Seat und im Golf wurden leicht verletzt. Am Dacia und am Seat entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Sie hatten sich dermaßen ineinander verkeilt, dass sich die Bergungsmaßnahmen über zwei Stunden hinzogen und die Bundesstraße teilweise sogar voll gesperrt werden musste. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): BMW gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem dunkelblauen oder schwarzen BMW E36 Compact mit Esslinger Kennzeichen sucht die Verkehrspolizei Esslingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, in der Verlängerung der Talstraße zugetragen hat. Eine Gruppe von vier Personen mit einem Kinderwagen war gegen 13.15 Uhr zu Fuß auf der Verlängerung der Talstraße in Richtung des Feldweges Hansenberg spazieren, als ihnen kurz vor einer scharfen Linkskurve der BMW mit hoher Geschwindigkeit entgegen kam. Um nicht von dem Fahrzeug überfahren zu werden, musste die gesamte Gruppe sich mit einem Sprung zur Seite retten. Der Vater des sechs Monate alten Säuglings konnte gerade noch das Umkippen des Kinderwagens und das Herausfallen des Kindes aus dem Wagen verhindern. Trotz des Ausweichens touchierte das Fahrzeug noch einen 57-Jährigen Mann aus der Gruppe, der dabei leicht verletzt wurde. Reflexartig hatte dieser noch auf die Motorhaube und gegen die Seitenscheibe des Wagens geschlagen. Der BMW beschleunigte anschließend, wobei einer der drei Insassen aus dem geöffneten Schiebedach heraus mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe auf die Fußgängergruppe abgegeben haben soll. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein älteres Modell mit Benzinmotor gehandelt haben. Der Fahrer des BMW wird als etwa 20 Jahre alt, mit braunen, leicht welligen und nach hinten gegelten Haaren beschrieben. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Seine Beifahrerin wird als etwa 18 Jahre alt geschätzt. Sie hatte lange, blonde Haare und trug eine blaue Jeansjacke. Der Mitfahrer hinten hatte ebenfalls blonde Haare und trug ein gelbes oder orangefarbenes T-Shirt. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-420 entgegen. (cw)

Ostfildern (ES): Radfahrer gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 76 Jahre alter Radfahrer nach einem Sturz auf einem Feldweg im Bereich Talwiesen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 31-jährige Reiterin war mit ihrem Pferd und zwei weiteren Reitern auf einem Feldweg von Stockhausen in Richtung Talwiesen unterwegs, als sich von hinten der Radler näherte. Ihr Pferd erschrak und begann rückwärts zu laufen. Dabei berührte das Tier mit dem Hinterteil leicht den Radler, der daraufhin das Gleichgewicht verlor, stürzte und sich verletzte. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): In Therapiezentrum eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Samstag, 16.45 Uhr, und Sonntag, 8.20 Uhr, in ein Therapiezentrum in der Teckstraße eingebrochen ist. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Unbekannte während der Geschäftszeiten eingeschlichen haben. In den Nachtstunden machte er sich dann an zahlreichen Schubladen und Schränken zu schaffen, die er teils mit brachialer Gewalt aufbrach. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit einem kleineren Wechselgeldbetrag begnügen, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der zurückgelassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Drei Tatverdächtige nach Einbruchsversuch festgenommen

Nach einem Einbruchsversuch am Sonntagabend in eine Schule in der Seestraße konnten drei Tatverdächtige nach intensiver Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber festgenommen werden. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 18, 20 und 21 Jahren stehen im Verdacht, gegen 21.40 Uhr eine Scheibe des Schulgebäudes eingeschlagen zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge sprach die Männer an und verständigte, als diese flüchteten, die Polizei. Die Tatverdächtigen entkamen zunächst in Richtung der Reutlinger Straße. Nach weiteren Zeugenhinweisen wurden die Flüchtenden schließlich von der Besatzung eines Polizeihubschraubers zwischen Sielmingen und Harthausen in den dortigen Feldern gesichtet und schließlich von Kräften des Polizeireviers Filderstadt vorläufig festgenommen. Die mutmaßlichen Einbrecher wurden nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige gebracht und müssen mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. (jw)

Tübingen (TÜ): Passant beraubt (Zeugenaufruf)

Nach zwei etwa 15 Jahre alten Jugendlichen fahndet der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt, die am Sonntagmittag in der Innenstadt einen 20-Jährigen um seine Barschaft beraubt haben. Der gehandicapte Heranwachsende war gegen 14.15 Uhr in der Verbindungsgasse zwischen der Hafengasse und der Metzgergasse unterwegs, als er von den beiden Jugendlichen angesprochen wurde. Im Verlauf des Gespräches zog ihm einer der beiden mehrere Geldscheine aus seiner Börse und flüchtete mit seinem Begleiter. Der 20-Jährige rannte den Jugendlichen hinterher und forderte sein Geld wieder zurück, woraufhin er von dem Anderen mit mehreren Faustschlägen niedergestreckt wurde. Beide Räuber ergriffen anschließend die Flucht. Das Opfer wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Innenstadt sucht unter der Telefonnummer 07071/56515-0 nach Zeugen und bittet um Hinweise zu den beiden Jugendlichen. Der erste der beiden wird als etwa 175 cm groß und dunkelhaarig beschrieben. Er sprach deutsch und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Der zweite Jugendliche soll etwas größer und von kräftiger Statur gewesen sein. Er war mit einer hellblauen Daunenjacke bekleidet und trug eine auffällige Goldkette im sogenannten Rapperstyle. Der Polizeiposten geht ersten Ermittlungsansätzen nach. (cw)

Tübingen (TÜ): Riskant überholt

Ein riskantes Überholmanöver hat am Sonntagmittag auf der L 371 zwischen Wurmlingen und Hirschau zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 22 Jahre alter Rottenburger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Landesstraße von Wurmlingen in Richtung Hirschau unterwegs und wollte zu Beginn einer leichten Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw überholen. Erst als er auf dessen Höhe war, erkannte er, dass ihm eine Mercedes C-Klasse entgegenkam. Trotz einer Notbremsung und einem Ausweichen nach rechts durch den 47-jährigen Mercedes-Fahrer kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Mercedes wurde seitlich von der Straße abgedrängt und kam erst im angrenzenden Acker entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Durch umherfliegende Glassplitter wurden der Mercedes-Fahrer und seine 43-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Mercedes und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Am Audi und am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden der auf jeweils etwa 3.000 Euro beziffert wird. Beide Autos mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Jugendliche abgestürzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste eine 14-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst am Samstagabend zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich die Jugendliche mit drei Freunden auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses in der Wöhrdstraße aufgehalten um dort Musik zu hören. Offenbar aus Langeweile und Leichtsinn überstieg das Mädchen das Geländer und hing sich mit den Beinen freischwebenden an die Gebäudeaußenseite. Als ihr zusehends die Kräfte schwanden versuchten ihre Freunde noch, sie festzuhalten, konnte aber nicht mehr verhindern, dass ihnen die 14-Jährige aus der Umklammerung glitt und in die Tiefe stürzte. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls aufgenommen. (cw)

