Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Schule

Bild-Infos

Download

Beindersheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird eine Glastür an der Albrecht-Dürrer-Grundschule im Schlittweg in Beindersheim beschädigt. Vermutlich ist die Tür mit einem bis dato unbekannten Gegenstand eingeschlagen beziehungsweise -geworfen worden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz



Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



