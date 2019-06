Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ausgehobene Gullydeckel

Speyer (ots)

09.06.2019, 04.40 Uhr. Laut Zeugen haben vier Jugendliche im Alter von ca. 14 bis 18 Jahren vier Gullydeckel in der Rheinhäuser Straße ausgehoben und sind in Richtung Industriestraße weggelaufen. Das Ausheben von Gullydeckeln ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und somit eine Straftat. Hinweise auf diese Jugendliche nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

