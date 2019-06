Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an Motorrad

Speyer (ots)

09.06.2019, 04.00 Uhr. Ein augenscheinlich Jugendlicher hat in der Mühlturmstraße ein Motorrad umgeworfen, welches dadurch beschädigt wurde. Anschließend ist er davongerannt. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet. Der Schaden wird auf etwa 350 Euro beziffert. Der Jugendliche war bekleidet mit rotem Pullover und blauen Jeans. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

