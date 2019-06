Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach Straßenraub

Frankenthal (ots)

Nach einem Raumdelikt in der Parkanlage unterhalb des Ostparkbades (alter Kanalhafen) konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Ein 15-jähriger hält sich am 09.06.2019 gegen 01:10 Uhr mit zwei Freunden am alten Kanalhafen auf um Musik zu hören und Alkoholika zu konsumieren. Zu ihnen gesellt sich dann fünfköpfige Personengruppe. Einer aus der Gruppe verlangt von dem späteren 15-jährigen Geschädigten dann dessen Bauchtasche samt Inhalt. Als dieser sich weigert wird er ins Gesicht geschlagen und von den anderen der Personengruppe festgehalten. Unter Gewaltanwendung wird er auch zur Herausgabe des PIN´s seines Handys genötigt. Schließlich entfernt sich die Gruppe in Richtung LU-Pfingstweide. Im Rahmen der Fahndung können zwei jeweils 18-jährige Tatverdächtige aus Frankenthal kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Auf Vorhalt räumen die beiden Personen ihre Tatbeteiligung ein. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung werden sie auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen zu den anderen Tatbeteiligten dauern noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

