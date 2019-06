Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pedelec-Fahrer von PKW erfasst und tödlich verletzt

Mutterstadt (ots)

Am frühen Samstagabend des 08.06.2019, gegen 18:30 Uhr, kam es an der L524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen zu einem Unfall zwischen einer 25-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Radfahrer wollte in Höhe eines Aussiedlerhofes die Straße überqueren, wobei er durch einen PKW erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer, welcher einen Fahrradhelm trug, so schwer, dass dieser trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe Maßnahmen, noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

