POL-PDLU: Frankenthal - In zwei Tagen beginnt das Strohhutfest 2019 - Auch wir sind für Ihre Sicherheit wieder dabei!

Frankenthal (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.05.2019, bis einschließlich Sonntag, 02.06.2019, findet in Frankenthal das 46. Strohhutfest statt. Wie in den letzten Jahren wird die Polizei Frankenthal wieder in Kooperation mit der Stadtverwaltung Frankenthal für die Sicherheit auf dem Fest sorgen.

Leider kam es in den letzten Jahren auf dem Strohhutfest, bei welchem der Großteil der Besucher friedlich bei guter Stimmung zusammen feiert, immer wieder zu verschiedenen Straftaten, unter anderem mehreren Körperverletzungsdelikte, Diebstähle und Sachbeschädigungen sowie Widerstandsdelikten gegen die Einsatzkräfte. Außerdem mussten mehrere Personen des Festes verwiesen bzw. sogar in Gewahrsam genommen werden.

Wir werden gemeinsam mit der Stadtverwaltung Frankenthal sowohl auf dem Fest als auch um das Fest herum präsent sein, um frühzeitig Störungen zu erkennen und konsequent zu beseitigen. Die Polizei setzt auch in diesem Jahr auf die bewährten Maßnahmen der zurückliegenden Strohhutfeste. Die stationäre Videoüberwachung von erkannten Brennpunkten, wie Teile der Kanalstraße, der Carl-Theodor-Straße, die Willy-Brandt-Anlage und der Rathausplatz wird fortgeführt. Auch werden wieder Bodycams eingesetzt. Das vorrangige Ziel dieser Maßnahmen ist es weiterhin, die Bekämpfung der Gewaltkriminalität zu optimieren bzw. wirksam zu ergänzen. Ferner werden wir durch den offenen Kameraeinsatz eine deeskalierende bzw. vorbeugende Wirkung erzeugen. Eine Videoaufzeichnung erfolgt am Eröffnungstag von 13:00 Uhr bis 04:00 Uhr, freitags und samstags von 16:00 Uhr bis 04:00 Uhr sowie sonntags von 10:00 Uhr bis 04:00 Uhr.

Sämtliche Einsatzmaßnahmen der Polizei aus Anlass des Strohhutfestes sind mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Diese hat ihrerseits neben der Kameraüberwachung des Rathausplatzes - wie in den vergangenen Jahren auch - eine Allgemeinverfügung, welche unter Anderem das Mitführen oder Verzehren mitgebrachter alkoholhaltiger Getränke auf dem Festgelände verbietet, erlassen. Die Vorkehrungen aus dem Vorjahr, die einem Anschlag vorbeugen sollen, werden auch in diesem Jahr aufgebaut.

Auch in diesem Jahr werden wir konsequent gegen Personen vorgehen, die einen friedlichen Festverlauf stören. Unfriedlichen Besuchern gegenüber wird die Polizei ein Platzverweis für den Innenstadtbereich der Stadt Frankenthal aussprechen. Dieser Platzverweis kann für alle Festtage und sogar im Einzelfall auf die Folgejahre erweitert werden. In hartnäckigen Fällen werden wir gewaltbereite Personen und Randalierer in Gewahrsam nehmen, um Schlägereien und andere Straftaten zu verhindern.

Auch Kraftfahrzeugführer rücken über die Strohhutfesttage in den Fokus polizeilicher Kontrollen. Aber auch für Fahrradfahrer gilt: Wer alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt riskiert nicht nur seine Gesundheit sondern auch seinen Führerschein!

Wir als Polizei Frankenthal hoffen, dass uns durch die geplanten Maßnahmen auch 2019 wieder ein grundsätzlich friedliches Strohhutfest bevorsteht und wünschen allen Besuchern eine schöne Zeit auf dem Fest!

Wir wollen, dass Sie sicher Leben! Ihre Polizei Frankenthal

