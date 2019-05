Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Aufbruch und Sachbeschädigung (21-2705)

Speyer (ots)

24.05.2019 - 27.05.2019

Unbekannte Täter versuchten vergeblich zwei Bauwagen und einen Bagger des Wasserschutzamtes Speyer, die im abgelegenen Angelwald stehen, aufzubrechen. Nachdem dies misslang, demolierten sie Lichter, Reifen, etc. Der hierdurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen. Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

