Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrrad aufgefunden

Birkenheide (ots)

Am 27.05.209 wird durch einen Spaziergänger ein nicht verschlossenes Mountainbike an der Friedhofsmauer in Birkenheide aufgefunden. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergibt keine Hinweise auf einen Diebstahl oder den Eigentümer. Das Fahrrad weist Beschädigungen auf, welche sowohl auf einen unbefugten Gebrauch durch dritte, als auch auf einen Panne hindeuten können. Das Fahrrad wird durch die Beamten sichergestellt. Nun sucht die Polizei den Eigentümer oder Geschädigten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

