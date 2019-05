Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Leichtverletzter Leichtkraftradfahrer

B9 (32-2605)

Speyer (ots)

26.05.2019, 20:03 Uhr

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer fuhr von Ludwigshafen kommend an der Abfahrt Verwaltungshochschule Richtung Neustadt ab. Laut einem dahinterfahrenden Zeugen drohte der Leichtkraftradfahrer infolge überhöhter Geschwindigkeit aus dortiger Rechtskurve getragen zu werden. Deshalb bremste er sein Zweirad stark ab, geriet ins Schlingern und stürzte. Der Fahrer als auch das Leichtkraftrad schlitterten mehrere Meter auf der Fahrbahn, ehe das Fahrzeug gegen ein dortiges Verkehrszeichen prallt. Der 16-Jährige blieb in unmittelbarer Nähe dazu liegen und war aufgrund des Sturzes kurzzeitig nicht bei Bewusstsein. Aufgrund der von ihm getragenen Schutzausstattung verletzte er sich jedoch glücklicherweise nur leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Mutter des Verunfallten wurde hierüber in Kenntnis gesetzt und kümmerte sich um den Abtransport des nichtmehr fahrbereiten Zweirads.

