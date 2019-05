Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an Pkw (20-2605)

Speyer (ots)

26.05.2019, 04:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht mutwillig zwei in der Paul-Lincke-Straße geparkte Pkw. An einem BMW wurde dabei ein Außenspiegel abgetreten, bei einem Mercedes der hintere Scheibenwischer abgerissen (Gesamtschaden ca. 160EUR). Ein geschädigter Fahrzeughalter gibt an, gegen 04:00 Uhr einen Knall gehört zu haben. Daraufhin habe er und eine männliche Stimme sagen hören: "lass den Scheiß und geh weiter". Gesehen habe er jedoch niemanden mehr, als er aus dem Fenster schaute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise auf die männlichen Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell