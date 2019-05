Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Frankenthal, der Feuerwehr Frankenthal und des Technischen Hilfswerkes (Ortsverband Frankenthal)

Frankenthal (ots)

In Frankenthal besteht eine intensive und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen Blaulichtorganisationen. Drei von Ihnen präsentieren sich in diesem Jahr wieder der Öffentlichkeit durch einen Tag der offenen Tür.

Das THW startet am Samstag 17.08.2019 von 10-17 Uhr mit ihrer Veranstaltung auf dem Gelände in der Mahlastraße. Am nächsten Tag (Sonntag 18.08.2019) präsentiert die Polizeiinspektion Frankenthal nach Abschluss der Renovierungs- und Modernisierungsaufgaben von 11-18 Uhr ihre Dienststelle in der Friedrich-Ebert-Straße der breiten Öffentlichkeit mit einem "Tag der Polizei". Am Sonntag 15.09.2019 schließlich veranstaltet die Feuerwehr Frankenthal von 10-18 Uhr in der Hauptfeuerwache im Nordring ihren diesjährigen Tag der offenen Tür, wobei dort auch nochmals die Jubiläen der Rettungshundestaffel (40 Jahre) und der Facheinheit Höhenrettung (10 Jahre) gefeiert werden.

Um die Bevölkerung frühzeitig über die Termine zu informieren werden am kommenden Sonntag (02.06.2019) bei dem traditionellen Frankenthaler Strohhutfestlauf Teilnehmer aller drei Blaulichtorganisationen in Einsatzkleidung / Uniform am Lauf teilnehmen und auf dem Rundkurs fleißig den gemeinsam gestalteten Flyer mit ersten Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen verteilen. Sicherlich ist die körperliche Fitness bei allen Hilfsorganisationen ein wichtiger Baustein der Einsatzfähigkeit, doch an diesem Tag steht nicht die sportliche Leistung der Teilnehmer im Vordergrund, sondern die Präsentation in der Öffentlichkeit und das "ins Gespräch kommen" mit den Bürgerinnen und Bürgern in Frankenthal.

Egal ob ein Familienangehöriger einen Herzinfarkt erleidet, es im Nachbarhaus brennt, bei Streitigkeiten auch körperliche Gewalt droht oder es zu Unwetterereignissen kommt, so wählen die Bürgerinnen und Bürger den Notruf 110 oder 112, immer in der Gewissheit, dass entsprechende Hilfe geschickt wird, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Mit dem Schriftzug #IMMERDA soll dies auch noch außen dokumentiert werden und das Gefühl der Sicherheit darf auch eine entsprechende Wertschätzung erfahren. Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte - wie sie leider auch in Frankenthal immer wieder vorkommt - ist nicht akzeptabel.

