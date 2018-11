POL-NOM: Diebstahl einer Rundballenraufe

Uslar (ots) - USLAR-SCHÖNHAGEN (js) Zwischen dem 20.11.18, 15.00 Uhr, und dem 21.11.18, 12.50 Uhr, wurde von einem Weideland in Schönhagen, In der Loh, Bereich "Bei den drei Eichen", eine silberne Rundballenraufe der Marke "Patura" durch bisher unbekannte Täter entwendet. Diese hat einen Wert von ca. 650 EUR und müsste mit einem Transporter oder Anhänger abtransportiert worden sein. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

