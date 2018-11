Bad Lauterberg (ots) - 37441 Bad Sachsa, Schützenstraße Mittwoch, 14.11.2018, 21.30 Uhr

Bad Lauterberg (han) Bereits Mittwochabend letzter Woche wurde ein 35 - jähriger in Bad Sachsa von mehreren unbekannten Personen zusammengeschlagen. Bei dem Vorfall, der sich gegen 21.30 Uhr im Bereich Schützenstraße ereignete, ging auch die Scheibe eines Schaukastens einer Gaststätte zu Bruch. Der Geschädigte erlitt erhebliche Verletzungen, durch den Sturz in den Schaukasten auch eine stark blutende Wunde an der Hand. Den Grund der Auseinandersetzung kann sich der Verletzte nicht erklären. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa (05523 - 481) zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Bad Lauterberg

Leitung



Telefon: 05524/963 0

Fax: 05524/963 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/



Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell