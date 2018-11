POL-NOM: Verkehrsunfall - Fußgänger wurde übersehen

Osterode (ots) - Osterode, Kreisel Dreilinden, 20.11.18,18.300 Uhr

OSTERODE (US) Der 74-Jähr. Mann aus Osterode befand sich im Kreisel Dreilinden und wollte diesen in Richtung Krebecker Landstraße verlassen. Zur gleichen Zeit war ein 19 Jahre junger Mann, ebenfalls aus Osterode, zu Fuß auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Herkules-Markt unterwegs. Der PKW-Fahrer hatte den Fußgänger übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

