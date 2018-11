POL-NOM: Audi A 4 beschädigt - Verursacher flüchtete

Osterode (ots) - Windhausen, Pfingstanger, 20.11.18, 12.20 Uhr - 12.40 Uhr

WINDHAUSEN (US) Der 62-Jähr. Geschädigte aus Bad Sachsa gab an, dass er am 20.11.2018, gegen 02:40 Uhr, den Pkw auf dem Parkplatz in Windhausen, Pfingstanger, abgestellt habe und er erst gegen 11:45 Uhr wieder zurück kehrte. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Audi A 4 und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. 3000,-- Euro zu kümmern. Am Pkw können Beschädigungen am vorderen linken Stoßfänger festgestellt werden. Aufgrund der Höhe von 50-59 cm und auf einer Länge von 30 cm können diese evtl. von einem LKW stammen. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

