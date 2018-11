POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots) - USLAR/BOLLENSEN (stüw.) Am Dienstag, 20.11.2018, gegen 20.43 Uhr, kam es auf der B 241, zwischen Bollensen und Gierswalde, zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel befuhr mit seinem Pkw die B 241 aus Bollensen kommend in Richtung Gierswalde. Kurz hinter Bollensen überquerten mehrere Rehe die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß des Pkw mit einem Reh. Dies verendete vor Ort. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

