Uslar (ots) - USLAR/DINKELHAUSEN (stüw.) Am Dienstag, 20.11.2018, gegen 17.50 Uhr, kam es in Dinkelhausen zu einem Verkehrsufall. Eine 66-jährige Frau aus Uslar befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Dinkelhausen in Richtung Uslar. Am Ortausgang von Dinkelhausen liefen vier Pferde auf die Fahrbahn, die der Pferdehalterin weggelaufen waren. Die Pferde wurden vom Pkw erfasst. Zwei Pferde wurden verletzt, zwei wurden tödlich verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 5.000,- Euro.

