POL-NOM: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Dienstag, 20.11.2018, führten Kräfte des Polizeikommissariates Einbeck in den Nachmittagsstunden Kontrollen auf dem Parklatz Rosenplänter an der B 3 Durch. Gegen 15.00 Uhr wurde hierbei ein 42 Jahre alter Pkw Fahrer aus Einbeck angehalten. Bei der Kontrolle keimte der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, so dass der Betroffene zwecks Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen wurde. Kurze Zeit später kam der 26-jährige Mitfahrer des Betroffenen mit dessen Auto vor die Dienststelle gefahren, um ihn abzuholen. Auch sein Verhalten kam den Beamten auf der Wache komisch vor. Ein durchgeführter Test führte zu dem Ergebnis, dass der junge Mann ebenfalls unter Btm-Einfluss stand. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt.

